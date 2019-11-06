В Ульяновской области в результате ДТП погиб один человек

По данным полиции, инцидент произошел в среду в 19.15 (18.15 мск) в селе Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21120", совершая обгон попутно движущегося транспортного средства, не справился с управлением и сбил четверых пешеходов, идущих по обочине.

"В результате ДТП пешеход - мужчина 1965 года рождения - скончался на месте происшествия, еще трое пешеходов - женщина 1962 года рождения и двое несовершеннолетних 2009 и 2007 года рождения - госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.