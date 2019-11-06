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РИА Новости

В Ульяновской области в результате ДТП погиб один человек

23:46 06.11.2019 (обновлено: 23:48 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САМАРА, 6 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил четверых пешеходов в селе в Ульяновской области, один из них погиб, еще трое, в том числе двое детей, госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, инцидент произошел в среду в 19.15 (18.15 мск) в селе Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ-21120", совершая обгон попутно движущегося транспортного средства, не справился с управлением и сбил четверых пешеходов, идущих по обочине.
"В результате ДТП пешеход - мужчина 1965 года рождения - скончался на месте происшествия, еще трое пешеходов - женщина 1962 года рождения и двое несовершеннолетних 2009 и 2007 года рождения - госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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МВД РФУльяновская областьСтарокулаткинский районПроисшествия
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