Боевики обстреливают западные районы Алеппо, есть погибший и раненые

Несколько мирных жителей пострадали в результате падения ракеты в районе Сейф ад-Дауля на западе города.

По данным радио, два запущенных террористами снаряда упали в районе улицы Нил и в районе Сурьян. Также боевики обстреляли несколько других районов на западе города, в результате нанесен значительный материальный ущерб.