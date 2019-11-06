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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреливают западные районы Алеппо, есть погибший и раненые

23:28 06.11.2019 (обновлено: 23:35 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтарый город Алеппо
Старый город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Боевики обстреляли в среду несколько районов сирийского города Алеппо, погиб один человек, есть пострадавшие, передает радиостанция Sham FM.
"Мирный житель погиб в результате падения ракеты на мечеть ас-Сиддик в районе Джамилия", - передает радиостанция.
Несколько мирных жителей пострадали в результате падения ракеты в районе Сейф ад-Дауля на западе города.
По данным радио, два запущенных террористами снаряда упали в районе улицы Нил и в районе Сурьян. Также боевики обстреляли несколько других районов на западе города, в результате нанесен значительный материальный ущерб.
Гостелеканал Ikhbariya сообщает, что правительственная армия САР в ответ на атаки обстреляла позиции боевиков на севере Алеппо в районе Лирмун.
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