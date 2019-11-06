Боевики обстреливают западные районы Алеппо, есть погибший и раненые

"Мирный житель погиб в результате падения ракеты на мечеть ас-Сиддик в районе Джамилия", - передает радиостанция.
Несколько мирных жителей пострадали в результате падения ракеты в районе Сейф ад-Дауля на западе города.
По данным радио, два запущенных террористами снаряда упали в районе улицы Нил и в районе Сурьян. Также боевики обстреляли несколько других районов на западе города, в результате нанесен значительный материальный ущерб.
Гостелеканал Ikhbariya сообщает, что правительственная армия САР в ответ на атаки обстреляла позиции боевиков на севере Алеппо в районе Лирмун.
2 ноября, 13:24Война в СирииБоевики обстреляли жилой квартал Алеппо