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РИА Новости

Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно

23:05 06.11.2019 (обновлено: 07:47 07.11.2019)
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© AP Photo / Phil NijhuisГлавный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
Главный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
© AP Photo / Phil Nijhuis
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
"Ложная тревога. На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения", - написала авиакомпания в Twitter.
Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует "подозрительную ситуацию" на борту самолета в амстердамском аэропорту "Схипхол".
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