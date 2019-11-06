Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Тревога на борту самолета в аэропорту Амстердама "Схипхол" сработала случайно, сообщает авиакомпания Air Europa.
"Ложная тревога. На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения", - написала авиакомпания в Twitter.
Ранее сообщалось, что нидерландская военная полиция расследует "подозрительную ситуацию" на борту самолета в амстердамском аэропорту "Схипхол".
11 февраля 2015, 16:48РИА НовостиГолландец, по вине которого в Волгограде сел самолет, оштрафованПравоохранительные органы региона сообщили, что в отношении гражданина возбуждено административное производство, он оштрафован. В связи с отсутствием у него российской визы, гражданин Нидерландов доставлен в Москву и будет отправлен в Амстердам.