Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно

Голландец, по вине которого в Волгограде сел самолет, оштрафован Правоохранительные органы региона сообщили, что в отношении гражданина возбуждено административное производство, он оштрафован. В связи с отсутствием у него российской визы, гражданин Нидерландов доставлен в Москву и будет отправлен в Амстердам.