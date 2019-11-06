Цифры приема в вузы будут рассчитывать исходя из потребности в выпускниках

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Новый метод расчёта контрольных цифр приема в вузы будет исходить из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах, его планируют применить в рамках конкурса по распределению на 2021-22 учебный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Новый метод расчёта контрольных цифр приема в вузы будет исходить из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах, его планируют применить в рамках конкурса по распределению на 2021-22 учебный год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок". Котюков также подвергся критике из-за ситуации с распределением квот в магистратуру на специальность учителя по русскому языку. В ходе заседания совета по русскому языку президенту привели пример Воронежского государственного университета, где при наборе групп в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест. При этом сама группа не может быть меньше 12 человек.

На том же заседании Котюков заявил, что министерство работает над изменением методики расчета количества бюджетных мест, на которые вуз может принимать студентов.

В пресс-службе министерства отметили, что планируемые изменения позволят региональным вузам при условии улучшения рейтинга и значения показателя потенциала, получить больше мест для приема студентов.

"Ключевым отличием предлагаемой модели от действующей является подход к региональному распределению общих КЦП (контрольных цифр приема – ред.) исходя из потребности в выпускниках, а не абитуриентах", - говорится в сообщении.

Поясняется, что новая модель нацелена на обеспечение спроса регионов на рабочую силу, а не на потребности вузов в этих регионах.

"Новую модель распределения контрольных цифр приема планируется применить к конкурсу по распределению контрольных цифр приема на 2021/22 учебный год. По итогам конкурса президенту будет направлен соответствующий доклад", - добавляется в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, контрольные цифры приема распределяются по укрупненной группе специальностей, и вузы в дальнейшем самостоятельно распределяют их на направления подготовки.