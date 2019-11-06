Врач назвала лучшую диету для похудения

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина

"Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности — упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) — имеют побочный эффект", — рассказала врач " Вечерней Москве ".

По ее словам, набору лишних килограммов способствуют курение, алкоголь, стрессы, а также эндокринные заболевания. Кроме того, потолстеть можно даже из-за вируса, грибка или бактерий.

Соломатина назвала оптимальной средиземноморскую диету, которая основана на употреблении продуктов, богатых полиненасыщенными жирами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. В частности, это рыба и оливковое масло. Также в день необходимо употреблять не менее 40 граммов клетчатки.

Врач отметила, что параметры диеты должны подбираться индивидуально. Если уровень холестерина в организме соответствует норме, можно даже в небольших количествах есть сало, считает диетолог. Не навредит и молоко средней жирности.

Соломатина подчеркнула, что детям можно есть практически любые продукты, включая сливки и масло. Подросткам же стоит ограничить себя в жирах. Людям старшего возраста стоит сделать больший упор на растительную пищу.