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РИА Новости

Врач назвала лучшую диету для похудения

22:56 06.11.2019
22073
CC0 / FotoshopTofs / Овощи на столе
Овощи на столе
CC0 / FotoshopTofs /
Овощи на столе. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
"Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности — упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) — имеют побочный эффект", — рассказала врач "Вечерней Москве".
По ее словам, набору лишних килограммов способствуют курение, алкоголь, стрессы, а также эндокринные заболевания. Кроме того, потолстеть можно даже из-за вируса, грибка или бактерий.
Соломатина назвала оптимальной средиземноморскую диету, которая основана на употреблении продуктов, богатых полиненасыщенными жирами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. В частности, это рыба и оливковое масло. Также в день необходимо употреблять не менее 40 граммов клетчатки.
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Врач отметила, что параметры диеты должны подбираться индивидуально. Если уровень холестерина в организме соответствует норме, можно даже в небольших количествах есть сало, считает диетолог. Не навредит и молоко средней жирности.
Соломатина подчеркнула, что детям можно есть практически любые продукты, включая сливки и масло. Подросткам же стоит ограничить себя в жирах. Людям старшего возраста стоит сделать больший упор на растительную пищу.
"Похудеть можно на любой диете, если серьезно заняться этим вопросом. Главное, чтобы после того, как весы покажут заветную цифру и цель будет достигнута, не набрать за считанные дни вес заново и не получить различные заболевания в качестве "сопутствующего эффекта", — заключила врач.
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