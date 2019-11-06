Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

"Во время работ по сушке семян подсолнечника на территории элеватора женщина упала в металлический короб, заполненный семенами. Пострадавшая была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей", — говорится в сообщении.