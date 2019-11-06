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РИА Новости

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

22:53 06.11.2019 (обновлено: 10:21 07.11.2019)
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© РИА Новости / Александр СмотровЛоты-"миллионеры" лондонских торгов Sotheby's
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
© РИА Новости / Александр Смотров
УФА, 6 ноя — РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК России по области.
Трагедия с 58-летней женщиной произошла ночью 1 ноября на складе участка АО "Саринский элеватор" станции Сара Кувандыкского района.

"Во время работ по сушке семян подсолнечника на территории элеватора женщина упала в металлический короб, заполненный семенами. Пострадавшая была затянута в воронку, по которой подавались семена для просушки. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей", — говорится в сообщении.

Следователи начали проверку. "Для установления причины смерти женщины назначено судебно-медицинское исследование. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране и безопасности труда в организации", — говорится в релизе.
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