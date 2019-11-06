СК проверит данные СМИ о нарушении прав жильцов в Балашихе

Ранее в СМИ сообщалось, что в двух районах Балашихи, Изумрудном и Янтарном, управляющая компания приняла на себя обязательства по обслуживанию 36 многоквартирных жилых домов. Но жители дома данную УК не выбирали и не присутствовали на общем собрании собственников жилья. Также отмечалось, что собственникам поступают пустые платежки, в которых нет перечня коммунальных услуг, а указана только сумма платежа. Собранные с жильцов деньги за коммунальные услуги УК не перечисляет в ресурсоснабжающие организации, в связи с чем образовались долги.