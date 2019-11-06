В Туле около школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина с пневматической винтовкой был задержан при попытке пройти в образовательное учреждение Мужчина с пневматической винтовкой был задержан при попытке пройти в образовательное учреждение Тулы , сообщило региональное управление Росгвардии в среду.

Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о школе.

В Росгвардии рассказали, что информация о мужчине, который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле.

"На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали подозреваемого. При осмотре у него было обнаружено изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанным оказался 21-летний житель Воронежа. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.