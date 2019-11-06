В Туле около школы задержали мужчину с пневматической винтовкой

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Мужчина с пневматической винтовкой был задержан при попытке пройти в образовательное учреждение Тулы, сообщило региональное управление Росгвардии в среду.
Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что речь идет о школе.
В Росгвардии рассказали, что информация о мужчине, который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле.
"На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали подозреваемого. При осмотре у него было обнаружено изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанным оказался 21-летний житель Воронежа. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
"Благодаря бдительности жителей Тулы и слаженным действиям сотрудников Росгвардии и работника частного охранного предприятия удалось своевременно и в полной мере предотвратить возможные трагичные события", - подчеркивается в сообщении.