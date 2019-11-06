Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 6 ноя - РИА Новости. Севший на мель российский паром "Принцесса Анастасия", направлявшийся из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, буксируют в порт Севший на мель российский паром "Принцесса Анастасия", направлявшийся из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, сообщили РИА Новости в Государственном управлении судоходства Швеции.

"В настоящее время "Принцесса Анастасия" двинулась с места, к ней присоединен буксир. Представители управления находятся на борту. Судно буксируется обратно в порт", - рассказала пресс-секретарь Эмели Бойд (Emelie Boid).

Как сообщалось ранее, пароход российского оператора Moby SPL с 1065 пассажирами на борту в среду вечером сел на мель недалеко от пригорода Стокгольма Лидиньё. По данным спасательных служб, в результате инцидента никто не пострадал, причиной стало отключение электричества на борту.