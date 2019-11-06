Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T22:36Z
https://ria.ru/20191106/1560653341.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/115098/61/1150986190_0:216:2368:1548_1036x0_80_0_0_fca1f9c176683c554bdd1d23e5b17938.jpg
РИА Новости

Севший на мель российский паром буксируют в порт Стокгольма

22:36 06.11.2019
1415
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на город Стокгольм, Швеция
Вид на город Стокгольм, Швеция
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 6 ноя - РИА Новости. Севший на мель российский паром "Принцесса Анастасия", направлявшийся из Стокгольма в Санкт-Петербург через Хельсинки, буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен, сообщили РИА Новости в Государственном управлении судоходства Швеции.
"В настоящее время "Принцесса Анастасия" двинулась с места, к ней присоединен буксир. Представители управления находятся на борту. Судно буксируется обратно в порт", - рассказала пресс-секретарь Эмели Бойд (Emelie Boid).
Как сообщалось ранее, пароход российского оператора Moby SPL с 1065 пассажирами на борту в среду вечером сел на мель недалеко от пригорода Стокгольма Лидиньё. По данным спасательных служб, в результате инцидента никто не пострадал, причиной стало отключение электричества на борту.
Паром "Принцесса Анастасия" был построен в 1986 году, на его борту могут разместиться до 2500 тысяч пассажиров и до 580 автомобилей. Судно принадлежит санкт-петербуржскому международному оператору Moby SPL.
Морское побережье Греции
4 октября, 09:01РИА Новости
В Греции фрегат сел на мель в ходе учений
102521
Обсудить 7
ТуризмШвецияСтокгольм (город)РоссияВ мире
Рекомендуем
Виды стокгольмского метро
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Полицейский автомобиль у здания радиостанции 3FM в городе Хилверсюм
Полиция расследует "подозрительную ситуацию" в аэропорту Амстердама
Главный вход в Амстердамский аэропорт Схипхол. Архивное фото
Тревога на борту самолета в амстердамском аэропорту сработала случайно
Флаги Кипра и ЕС в Никосии
Власти Кипра заберут "золотые паспорта" у девятерых россиян
Поселок Горный
В "Офицерах России" не верят в слова Шамсутдинова об угрозах изнасилования
Амстердамский аэропорт Схипхол
Пассажиры и экипаж в аэропорту Амстердама в безопасности, сообщает полиция
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США, заявил Сингх
Бурый медведь
Американец снял на видео медведя, играющего с мячом у него во дворе
Самолет
Опубликовано видео последствий ложной тревоги в аэропорту Амстердама
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Петр Порошенко
Госбюро расследований Украины получило доступ к данным о доходах Порошенко
Лоты-миллионеры лондонских торгов Sotheby's
Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова попросила проверить случай гибели подростка после удаления зуба
Американская группа Metallica
Metallica перевела 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров
Въезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре
В Турции пропал россиянин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
10:48Украина призвала The New York Times исправить карту страны без Крыма
10:46Эрдоган обсудит с Путиным выполнение меморандума России и Турции по Сирии
10:45Российский паром вышел из Стокгольма после инцидента с генераторами
10:40В Биробиджане спасатели сняли с дерева кота, просидевшего там двое суток
10:37Пожар на нефтебазе в Новороссийске не повлиял на работу порта
10:34В Новороссийске потушили крупный пожар на нефтебазе
10:30Главе Чебаркуля предъявили новые обвинения
Лента новостейМолния