Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США, заявил Сингх

Борисов в свою очередь отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере (в частности, поставка ЗРС С-400 и другие). "Кроме того, идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - отмечается в сообщении.