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РИА Новости

Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США, заявил Сингх

22:11 06.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Индия намерена развивать и укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией, невзирая на давление со стороны США, заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в Москве в среду на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
"Раджнатх Сингх ещё раз подтвердил, что Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между ВПК обеих стран. Он подчеркнул, что Индия не намерена сходить с этого пути, несмотря на давление со стороны США", - говорится в сообщении на сайте российского кабинета министров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Вчера, 21:58РИА Новости
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Борисов в свою очередь отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере (в частности, поставка ЗРС С-400 и другие). "Кроме того, идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - отмечается в сообщении.
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Раджнатх СингхРоссияИндияСШАБезопасностьВ мире
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
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