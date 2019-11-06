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РИА Новости

В "Офицерах России" не верят в слова Шамсутдинова об угрозах изнасилования

22:01 06.11.2019 (обновлено: 23:43 06.11.2019)
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой назвал появившуюся в СМИ информацию о том, что расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику воинской части в Забайкалье Рамилю Шамсутдинову якобы угрожали изнасилованием, попыткой переложить вину с преступника на его жертв.
По его мнению, такое заявление было сделано Шамсутдиновым с подачи адвокатов, которые используют эту ситуацию "для пиара на крови". Как считает Липовой, таким образом солдат решил "выкрутиться и уйти от ответственности".
Автомобиль Следственного комитета РФ
28 октября, 14:31РИА Новости
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
"Никто не мешал ему озвучить эту версию сразу после совершения преступления. И сейчас, вместо того чтобы раскаяться, он с подачи своих защитников начинает сваливать вину на своих жертв, выдумывая новые обстоятельства дела, и ему плевать, что у убитых им людей остались семьи", — говорится в комментарии Липового, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Генерал-майор осудил попытки оправдать действия Шамсутдинова. Он добавил, что отец солдата должен не заступаться за сына, а просить прощения у родных его жертв.
"Признание Шамсутдинова в том, что двух человек он убил случайно, подтверждает тот факт, что он умышленно стрелял без разбора во всех, кого видел, и что жертв могло бы быть еще больше. Он откровенно признается в том, что не раскаивается в своих действиях <...>. О смерти двоих он сожалеет, а об остальных — нет", — отметил военный.
Липовой подчеркнул, что трагедия в Забайкалье используется, чтобы дискредитировать российскую армию.
"Тем, кто устраивает кампании в защиту Шамсутдинова, наплевать на чувства родителей, потерявших своих сыновей. И этот циничный пиар на смертях, я уверен, наше общество однозначно осудит", — заключил он.
В конце октября в воинской части Забайкалья при смене караула Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. В результате инцидента погибли восемь человек, двое получили ранения. Срочника задержали, суд заключил его под стражу. В отношении Шамсутдинова возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Поселок Горный
28 октября, 14:48РИА Новости
Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье солдат хотел стать контрактником
35321764
Обсудить 8
ЗабайкальеРамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеОфицеры РоссииПроисшествия
Популярные комментарии
Да конечно же надо проверить! Зря раньше времени всё это в СМИ вываливают. Кстати, первоначальная версия была, что его заставляли пол мыть в казарме, а для кавказца, например, это позорно. Но как тогда они вообще в армии служат, если там в наряды по очереди назначают и никто не будет делать исключения по национальности. (Еще интересно, а что, в Советской армии они свинину не ели?) Ну, вот, если начал себя противопоставлять сослуживцам, могли и пригрозить. В общем, тёмное это дело, надо бы подождать до выяснения реального.
6 ноября, 22:06
Von Stirliz
900009
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