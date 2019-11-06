В "Офицерах России" не верят в слова Шамсутдинова об угрозах изнасилования

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Председатель президиума Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой назвал появившуюся в СМИ информацию о том, что расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику воинской части в Забайкалье Рамилю Шамсутдинову якобы угрожали изнасилованием, попыткой переложить вину с преступника на его жертв.

По его мнению, такое заявление было сделано Шамсутдиновым с подачи адвокатов, которые используют эту ситуацию "для пиара на крови". Как считает Липовой, таким образом солдат решил "выкрутиться и уйти от ответственности".

"Никто не мешал ему озвучить эту версию сразу после совершения преступления. И сейчас, вместо того чтобы раскаяться, он с подачи своих защитников начинает сваливать вину на своих жертв, выдумывая новые обстоятельства дела, и ему плевать, что у убитых им людей остались семьи", — говорится в комментарии Липового, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Генерал-майор осудил попытки оправдать действия Шамсутдинова. Он добавил, что отец солдата должен не заступаться за сына, а просить прощения у родных его жертв.

"Признание Шамсутдинова в том, что двух человек он убил случайно, подтверждает тот факт, что он умышленно стрелял без разбора во всех, кого видел, и что жертв могло бы быть еще больше. Он откровенно признается в том, что не раскаивается в своих действиях <...>. О смерти двоих он сожалеет, а об остальных — нет", — отметил военный.

Липовой подчеркнул, что трагедия в Забайкалье используется, чтобы дискредитировать российскую армию.

"Тем, кто устраивает кампании в защиту Шамсутдинова, наплевать на чувства родителей, потерявших своих сыновей. И этот циничный пиар на смертях, я уверен, наше общество однозначно осудит", — заключил он.