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РИА Новости

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

21:58 06.11.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия и Индия ведут согласование программы Военно-технического сотрудничества до 2030 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Индия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения.
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере, в частности, речь идёт о поставке зенитных ракетных систем С-400.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время торжественной встречи перед заседанием российско-индийской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве
Вчера, 10:13РИА Новости
Шойгу заявил о корректировке планов по ВТС с Индией
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