Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

Индия является одним из крупнейших покупателей российского вооружения.
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
В ходе встречи российский вице-премьер отметил, что, несмотря на внешний прессинг, Россия и Индия успешно реализуют совместные планы по сотрудничеству в военно-технической сфере, в частности, речь идёт о поставке зенитных ракетных систем С-400.