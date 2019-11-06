Российский паром сел на мель около Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 6 ноя — РИА Новости. Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма

По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.

Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Как сообщило издание Expressen со ссылкой на представителя спасательной службы, пароход направлялся в Хельсинки, откуда должен был затем отправиться в Санкт-Петербург. На пароме отключилось электричество.