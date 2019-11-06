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РИА Новости

Российский паром сел на мель около Стокгольма

21:57 06.11.2019 (обновлено: 00:00 07.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВиды стокгольмского метро
Виды стокгольмского метро
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 6 ноя — РИА Новости. Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
По информации шведской береговой охраны, на борту находится более тысячи человек, пострадавших среди них нет.
Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18:00 по местному времени (20:00 мск).
Как сообщило издание Expressen со ссылкой на представителя спасательной службы, пароход направлялся в Хельсинки, откуда должен был затем отправиться в Санкт-Петербург. На пароме отключилось электричество.
Позднее в Государственном управлении судоходства Швеции РИА Новости заявили, что пароход буксируют в порт Стокгольма Фрихамнен.
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Высадка морского - десанта, для захвата Швеции.
6 ноября, 22:20
Kidd Nord
8210005
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