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РИА Новости

Рябков в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана

21:41 06.11.2019 (обновлено: 21:42 06.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ходе визита в Израиль обсудил ряд тем, в частности, контроль над вооружениями, нераспространение, а также тему Ирана, по которой российская и израильская стороны не во всем согласны.
"Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора, послом (Иегошуой - ред.) Заркой, я был принят генеральным директором МИД, господином (Алоном - ред.) Ушпицем. Обсуждения касались тематики контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных", - сказал Рябков российским журналистам.
"Конечно, не обошлось без рассмотрения иранской темы, не во всем мы согласны, было бы странно ожидать полного согласия, но есть направления, где у нас довольно близкие подходы. Мы намерены расширять полюс соприкосновения, как минимум, наших позиций насколько возможно и взаимодействия с израильскими коллегами на международных площадках по этим темам", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
24 октября, 17:49РИА Новости
Рябков провел консультации с замглавы МИД Ирана
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МИД РФСергей РябковТель-АвивИранВ мире
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