Рябков в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана

"Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора, послом (Иегошуой - ред.) Заркой, я был принят генеральным директором МИД, господином (Алоном - ред.) Ушпицем. Обсуждения касались тематики контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных", - сказал Рябков российским журналистам.