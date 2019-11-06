Рябков в ходе визита в Израиль обсудил тему Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ходе визита в Израиль обсудил ряд тем, в частности, контроль над вооружениями, нераспространение, а также тему Ирана, по которой российская и израильская стороны не во всем согласны.
"Мы провели традиционный раунд двусторонних консультаций по проблемам безопасности, я встречался с заместителем генерального директора, послом (Иегошуой - ред.) Заркой, я был принят генеральным директором МИД, господином (Алоном - ред.) Ушпицем. Обсуждения касались тематики контроля над вооружениями, нераспространения, перспектив проведения мероприятий в этой сфере, которые предстоят, самых разных, более камерных, более широких, универсальных", - сказал Рябков российским журналистам.
"Конечно, не обошлось без рассмотрения иранской темы, не во всем мы согласны, было бы странно ожидать полного согласия, но есть направления, где у нас довольно близкие подходы. Мы намерены расширять полюс соприкосновения, как минимум, наших позиций насколько возможно и взаимодействия с израильскими коллегами на международных площадках по этим темам", - добавил он.
24 октября, 17:49РИА НовостиРябков провел консультации с замглавы МИД Ирана