МХАТ им. Горького опроверг информацию о нанесении побоев актеру Сахарову

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. МХАТ опровергает информацию, опубликованную на интернет-портале "Собеседник", о нанесении телесных повреждений актеру Николаю Сахарову, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
СМИ ранее сообщали о том, что актер Николай Сахаров обвиняет художественного руководителя МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова в нанесении ему побоев и собирается подать на него в суд.
В сообщении пресс-службы МХАТ им. Горького сказано, что инцидент с актером Сахаровым произошел утром в среду, когда часть административного и актерского состава коллектива по предварительному приглашению проходила на производственное совещание, куда Сахаров не был приглашен, но пытался пройти. Его уведомили об отсутствии его фамилии в списке приглашенных, но Сахаров настаивал, чтобы его пропустили, снимая все происходящее на телефон. Свидетелем неприятной ситуации были и другие актеры театра.
Эдуард Бояков, направляясь в это время на Малую сцену, тоже стал свидетелем происходящего. Он видел, но не подходил и не дотрагивался до Николая Сахарова.
"Театр считает данный инцидент явной провокацией со стороны актера Сахарова и намерен подать иск на него в суд", - сказала пресс-атташе МХАТа им. Горького Наталья Федотова.