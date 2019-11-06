МХАТ им. Горького опроверг информацию о нанесении побоев актеру Сахарову

В сообщении пресс-службы МХАТ им. Горького сказано, что инцидент с актером Сахаровым произошел утром в среду, когда часть административного и актерского состава коллектива по предварительному приглашению проходила на производственное совещание, куда Сахаров не был приглашен, но пытался пройти. Его уведомили об отсутствии его фамилии в списке приглашенных, но Сахаров настаивал, чтобы его пропустили, снимая все происходящее на телефон. Свидетелем неприятной ситуации были и другие актеры театра.