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РИА Новости

В Турции пропал россиянин

21:01 06.11.2019 (обновлено: 04:46 07.11.2019)
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© AP Photo / Burhan OzbiliciВъезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре
Въезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре
© AP Photo / Burhan Ozbilici
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин России пропал в турецком городе Сиде в пятницу, сообщает посольство Российской Федерации в Турции на своей странице в Facebook.
"По информации Генерального консульства России в Анталье, сегодня в Генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября", - говорится в заявлении.
Как сообщается, генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения россиянина. Волонтеры российской диаспоры в Турции также организовали работу по поиску соотечественника.
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Посольство РФ в ТурцииАнталья (провинция)ТурцияРоссияВ мире
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