В Турции пропал россиянин

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Гражданин России пропал в турецком городе Сиде в пятницу, сообщает посольство Российской Федерации в Турции на своей странице в Facebook.
"По информации Генерального консульства России в Анталье, сегодня в Генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября", - говорится в заявлении.
Как сообщается, генконсульство направило запрос в компетентные турецкие органы для установления местонахождения россиянина. Волонтеры российской диаспоры в Турции также организовали работу по поиску соотечественника.
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