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РИА Новости
Война в Сирии

SDF объявили о возобновлении сотрудничества с международной коалицией

20:55 06.11.2019
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© AP Photo / Maya AlleruzzoБойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
© AP Photo / Maya Alleruzzo
ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) объявили в среду о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции.
"В результате серии встреч с лидерами коалиции SDF возобновляет совместную работу с коалицией по борьбе с ИГ* и обеспечении защиты инфраструктуры северо-востока Сирии, в соответствии с нынешним этапом и последними событиями "на земле", - написал в Twitter командир отрядов Мазлум Абди.
США и коалиция под их руководством заявили о выводе войск из Сирии на фоне военной операции Турции "Источник мира", начатой 9 октября против курдских формирований.
На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение военной миссии по "охране" сирийских нефтяных месторождений, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. Отмечается, что решение американского президента предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих, несмотря на то, что ранее Трамп заявлял о выводе войск из этой страны. Агентство пишет, что, согласно новому плану, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. При этом отмечается, что точную протяженность территории еще предстоит определить.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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