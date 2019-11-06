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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани выделили более 50 млн рублей на гранты фермерам-садоводам

21:04 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края выделили более 50 миллионов рублей на гранты фермерам-садоводам, сообщает администрация региона.
"Свыше 50 миллионов рублей из краевого бюджета выделено на гранты фермерам-садоводам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что минсельхоз края начал прием документов от фермерских хозяйств на участие в конкурсе по предоставлению господдержки в рамках краевой программы "Малый сад". Программа поддержки фермеров-садоводов создана по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева и действует с 2018 года. Согласно условиям, в ней могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), действующие не менее года.
"Полученные средства фермеры могут израсходовать на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения", - пояснили в ведомстве.
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Уточняется, что максимальный размер гранта по программе – 3 миллиона рублей. "Он может покрывать до 80% затрат на закладку садов и расходоваться в течение 24 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет", – отмечают краевые власти.
По данным администрации, в 2018 году гаранты в рамках конкурса "Малый сад" получили 34 КФХ. Они заложили более 100 гектаров молодых садов.

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