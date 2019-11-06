Власти Кубани выделили более 50 млн рублей на гранты фермерам-садоводам

КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Власти Краснодарского края выделили более 50 миллионов рублей на гранты фермерам-садоводам, сообщает администрация региона.

"Свыше 50 миллионов рублей из краевого бюджета выделено на гранты фермерам-садоводам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что минсельхоз края начал прием документов от фермерских хозяйств на участие в конкурсе по предоставлению господдержки в рамках краевой программы "Малый сад". Программа поддержки фермеров-садоводов создана по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева и действует с 2018 года. Согласно условиям, в ней могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), действующие не менее года.

"Полученные средства фермеры могут израсходовать на закладку садов интенсивного типа с установкой шпалеры и системы капельного орошения", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что максимальный размер гранта по программе – 3 миллиона рублей. "Он может покрывать до 80% затрат на закладку садов и расходоваться в течение 24 месяцев со дня поступления средств на расчетный счет", – отмечают краевые власти.

По данным администрации, в 2018 году гаранты в рамках конкурса "Малый сад" получили 34 КФХ. Они заложили более 100 гектаров молодых садов.