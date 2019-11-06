В нижегородском Дзержинске отменили занятия в школе из-за трещин на здании

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Занятия в одной из школ Дзержинска в Нижегородской области прервали из-за появления трещин на здании, сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным регионального управления МЧС, сообщение об образовании трещин в стене общеобразовательной школы №35 на улице Буденного в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях днем в среду. В результате подмыва грунта произошло проседание фундамента левого крыла школы и образование трещин в стене. Угрозы обрушения нет.
"Проведено обследование повреждений стены и фундамента работниками ООО "Сервис-НН". Осуществляется мониторинг обстановки, установлены контрольные маячки на трещинах, выставлено ограждение левого крыла здания школы, доступ в него исключен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Причина образования трещин будет устанавливаться в рамках обследования здания, которое начнется утром в четверг.
"В результате нештатной ситуации в школе №35 учебный процесс был прерван, учащиеся школы были выведены за пределы здания и освобождены от продолжения занятий. 7-го ноября учебные занятия в школе будут возобновлены в полном объёме. На время проведения обследования, выяснения причин и последствий возникновения трещин данное крыло школы будет закрыто, занятия будут перенесены в другие учебные классы. Также будет перекрыта часть школьной территории снаружи", - сообщает администрация Дзержинска.