В нижегородском Дзержинске отменили занятия в школе из-за трещин на здании

"Проведено обследование повреждений стены и фундамента работниками ООО "Сервис-НН". Осуществляется мониторинг обстановки, установлены контрольные маячки на трещинах, выставлено ограждение левого крыла здания школы, доступ в него исключен", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"В результате нештатной ситуации в школе №35 учебный процесс был прерван, учащиеся школы были выведены за пределы здания и освобождены от продолжения занятий. 7-го ноября учебные занятия в школе будут возобновлены в полном объёме. На время проведения обследования, выяснения причин и последствий возникновения трещин данное крыло школы будет закрыто, занятия будут перенесены в другие учебные классы. Также будет перекрыта часть школьной территории снаружи", - сообщает администрация Дзержинска.