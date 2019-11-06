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РИА Новости

В МИД России заявили о курсе США на "медленное удушение кубинского народа"

20:38 06.11.2019
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
ООН, 6 ноя – РИА Новости. Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на заседании Генассамблеи ООН.
По его словам, сейчас совокупный ущерб Кубы от санкций США превысил 922 миллиарда долларов.
"По сути Вашингтон взял курс на медленное удушение кубинского народа. Затягивая санкционные тиски и ужесточая торгово-экономическую, финансовую, энергетическую блокаду острова, Вашингтон препятствует осуществлению неотъемлемых прав граждан Кубы на достойную жизнь и выбор собственной модели социально-экономического развития", - сказал Панкин.
"Налицо откровенное лицемерие со стороны Вашингтона, который, с одной стороны, публично поддерживает основополагающий принцип повестки дня "2030" – не оставить никого позади как основу для достижения устойчивого развития, а с другой стороны, ужесточает блокаду, подвергая лишениям миллионы простых кубинцев", - добавил дипломат.
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По его словам, такая политика в отношении Кубы не пользуется международной поддержкой. "Весь развитый мир, в отличие от американцев, не видит угрозы в пути развития, выбранном кубинцами", - указал замглавы МИД РФ.
"В Вашингтоне игнорируют конструктивную и ответственную роль Кубы, ее заслуженный авторитет в мировых делах, а также созидательный вклад в продвижение региональных интеграционных процессов. Мы решительно осуждаем эту порочную линию, подрывающую основополагающие принципы международного права и ведущую к усилению конфронтации в мире", - заявил Панкин.
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"Россия всегда проявляла солидарность с братским кубинским народом в преодолении тягот, вызванных санкционными действиями Вашингтона, подкрепляли эти усилия широким экономическим и гуманитарным сотрудничеством и оказанием содействия в развитии "Острова свободы". Будем делать это и впредь. Россия снова проголосует за проект резолюции, требующей немедленного снятия антикубинской блокады без предварительных условий", - заключил замглавы МИД РФ
США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.
С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство членов всемирной организации.
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Александр ПанкинГенеральная Ассамблея ООНМИД РФКубаООНВашингтон (штат)СШАВ мире
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