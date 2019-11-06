Предприятия Алтая и Казахстана будут работать на единой веб-системе

БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудничество на единой цифровой платформе обсудили представители Казахстана и Алтайского края в рамках форума межрегионального сотрудничества Сотрудничество на единой цифровой платформе обсудили представители Казахстана и Алтайского края в рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края

По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, единая платформа (маркетплейс) позволит обмениваться лучшими IТ-решениями компаний Алтайского края и Республики Казахстан и более успешно развивать сотрудничество между ними.

"Мы можем четко отслеживать показатели созданной продукции, чтобы обеспечить ее качество для заказчиков, которые сотрудничают именно на нашей единой платформе. В том числе на платформе используются механизмы взаиморасчетов", - сказал Зрюмов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, единая цифровая платформа является веб-ресурсом, где созданы условия для развития сотрудничества предприятий России и Казахстана, в том числе обеспечивается информационная безопасность за счет использования усиленных квалифицированных цифровых подписей. Единая цифровая платформа способствует формированию и развитию деловых контактов между представителями России и Казахстана с размещением заказов, приобретением товаров и услуг и других форм взаимодействия.