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РИА Новости
Алтайский край

Предприятия Алтая и Казахстана будут работать на единой веб-системе

20:25 06.11.2019 (обновлено: 20:35 06.11.2019)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудничество на единой цифровой платформе обсудили представители Казахстана и Алтайского края в рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России "Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества", сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
По словам министра цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова, единая платформа (маркетплейс) позволит обмениваться лучшими IТ-решениями компаний Алтайского края и Республики Казахстан и более успешно развивать сотрудничество между ними.
"Мы можем четко отслеживать показатели созданной продукции, чтобы обеспечить ее качество для заказчиков, которые сотрудничают именно на нашей единой платформе. В том числе на платформе используются механизмы взаиморасчетов", - сказал Зрюмов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, единая цифровая платформа является веб-ресурсом, где созданы условия для развития сотрудничества предприятий России и Казахстана, в том числе обеспечивается информационная безопасность за счет использования усиленных квалифицированных цифровых подписей. Единая цифровая платформа способствует формированию и развитию деловых контактов между представителями России и Казахстана с размещением заказов, приобретением товаров и услуг и других форм взаимодействия.

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