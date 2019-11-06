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РИА Новости
Алтайский край

Реализацию нацпроектов в Алтайском крае профинансировали уже на 73%

20:17 06.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРегионы России. Алтайский край
Регионы России. Алтайский край
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Инвестиции, запланированные на реализацию национальных проектов в Алтайском крае, на 1 ноября освоены на 73%, данные темпы превышают показатели СФО, сообщает правительство региона со ссылкой на заместителя председателя правительства края, министра финансов региона Данила Ситникова.
"Общий объем средств, запланированных в краевом бюджете на нацпроекты, за счет всех источников составляет 17 миллиардов рублей, финансирование на 1 октября 2019 года - 59% от указанного объема, на 1 ноября - 73%. Данные темпы финансирования и освоения превышают показатели СФО, мы находимся чуть выше по финансированию, контрактации, освоению средств", - сказал Ситников.
По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, исходя из темпов работ по нацпроектам, в регионе все планы по ним, заявленные на этот год, будут выполнены. "Несколько объектов вызывают сомнения, но все идет к тому, чтобы выполнить в полном объеме обязательства перед федеральными органами власти", - подчеркнул глава региона.
В Алтайском крае сегодня реализуют более 50 федеральных проектов в рамках 12 нацпроектов.
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Паспорта 12 нацпроектов: "Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт" и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 триллиона рублей.

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