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РИА Новости

В МИД Израиля заявили о готовности оказать любую поддержку курдам в Сирии

19:58 06.11.2019
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Израиль предоставляет гуманитарную помощь курдам в Сирии и окажет им любую поддержку, сообщает издание Jerusalem post со ссылкой на заявление замглавы МИД страны Ципи Хотовели.
"Израиль получил много просьб о помощи по дипломатическим и гуманитарным вопросам. Мы оказываем им (курдам – ред.) помощь по различным каналам", - заявила Хотовели на заседании кнессета.
Кроме того, Хотовели сообщила, что МИД Израиля помог неправительственным организациям доставлять курдам гуманитарную помощь.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил турецкую военную операцию на севере Сирии. Глава правительства заявил, что "Израиль готов увеличить гуманитарную помощь доблестному курдскому народу".
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, затем стороны договорились о совместном российско-турецком патрулировании на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обсудить 11
курдыМИД Израиля‎Биньямин НетаньяхуСирияВ мире
Популярные комментарии
Да, конечно, Израиль «окажет любую поддержку», а США и РФ сядут за стол переговоров, чтобы согласовать новые границы САР и ИАР, если национально-патриотические политические силы курдского народа провозгласят образование государства Курдистан в пределах историко-географических границ южного и западного регионов Большого Курдистана. Не пугайтесь, речь не идёт об образовании Большого Курдистана. Пусть все враги и недоброжелатели «спят спокойно».
6 ноября, 21:02
МАМураз Аджоев
1600012
Не надо сильно печалиться, а то ведь навредите своей мелкой душонке с явно маленьким умом.
7 ноября, 01:15
МАМураз Аджоев
1200000
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