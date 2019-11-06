Медведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) по собственному желанию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
"Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в документе.
Как следует из информации на сайте Росавиации, Ведерников входил в состав коллегии ведомства. Всего у руководителя Росавиации Александра Нерадько шесть заместителей, последний из них, Дмитрий Ядров, был назначен на должность в середине сентября.