В Подмосковье неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестный пригрозил сбросить взрывное устройство с квадрокоптера на парковку легковых автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступило сообщение с угрозой сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в Химках", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили квадрокоптер по заявленному адресу. Эвакуация посетителей и персонала в магазине не проводилась.