В Подмосковье неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера

"Поступило сообщение с угрозой сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в Химках", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили квадрокоптер по заявленному адресу. Эвакуация посетителей и персонала в магазине не проводилась.