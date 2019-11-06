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РИА Новости

В Подмосковье неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера

19:44 06.11.2019 (обновлено: 04:47 07.11.2019)
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Неизвестный пригрозил сбросить взрывное устройство с квадрокоптера на парковку легковых автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в подмосковных Химках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступило сообщение с угрозой сброса взрывного устройства с квадрокоптера на парковку автомашин возле магазина "Леруа Мерлен" в Химках", — сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ЧП специалисты не обнаружили квадрокоптер по заявленному адресу. Эвакуация посетителей и персонала в магазине не проводилась.
Дрон на закате солнца
5 ноября, 18:39РИА Новости
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37002021
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Московская областьХимкиПроисшествия
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