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РИА Новости

У 19-летней дочери Гузеевой обнаружили опухоль

19:28 06.11.2019 (обновлено: 19:59 06.11.2019)
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© @LolaСкриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
Скриншот instagram-сториз пользователя toons_n_spoons
© @Lola
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. У дочери Ларисы Гузеевой Ольги Бухаровой обнаружили опухоль. Об этом она сообщила в "сториз" в инстаграме.
Девушка опубликовала фотографию из кабинета врача с подписью "опухоль вернулась".
"Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", — написала она.
Бухарова добавила, что если ей придется удалять новообразование, то она сделает себе татуировку. По словам девушки, для нее это будет уже не первая подобная операция. В 2018 году Бухарова сообщала, что ей предстоит хирургическое вмешательство, но не уточняла, с чем это было связано.
81471471435
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Лариса ГузееваШоу-бизнес
Популярные комментарии
Не разговаривайте долго по мобильным телефонам, которые сейчас очень мощные, рядом с головой. Поменьше пользуйтесь вай-фай (компы и ноуты - лучше через провода).
6 ноября, 20:53
llj2
811004
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