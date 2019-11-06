В Крыму наградили саперов МЧС за проведение работ на затонувшем теплоходе

4 января 1942 года теплоход "Жан Жорес" был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и направится в Феодосию. Однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине.
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В Феодосии завершилась операция по подъему и ликвидации боеприпасов, найденных на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Всего было уничтожено 49500 патронов и 11603 единиц взрывоопасных предметов. Чтобы поднять снаряды, спасателям пришлось опускались под воду 339 раз.