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РИА Новости

В Крыму наградили саперов МЧС за проведение работ на затонувшем теплоходе

19:21 06.11.2019
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В Феодосии завершилась операция по подъему и ликвидации боеприпасов, найденных на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Всего было уничтожено 49500 патронов и 11603 единиц взрывоопасных предметов. Чтобы поднять снаряды, спасателям пришлось опускались под воду 339 раз.
4 января 1942 года теплоход "Жан Жорес" был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде удалось отремонтировать судно и направится в Феодосию. Однако через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине.
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ФеодосияВеликая Отечественная война (1941-1945)МЧС РФКрымОбщество - ВидеоВидео
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