В Крыму наградили саперов МЧС за проведение работ на затонувшем теплоходе

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В Феодосии завершилась операция по подъему и ликвидации боеприпасов, найденных на затонувшем теплоходе "Жан Жорес". Всего было уничтожено 49500 патронов и 11603 единиц взрывоопасных предметов. Чтобы поднять снаряды, спасателям пришлось опускались под воду 339 раз.