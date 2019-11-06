Предприятия Москвы будут сдавать электронный мусор на вторичную переработку

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. запускает проект по сбору электронного мусора на промышленных предприятиях для его последующей переработки, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Александр Прохоров. Москва запускает проект по сбору электронного мусора на промышленных предприятиях для его последующей переработки, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Александр Прохоров.

"Это совместный проект департамента и корпорации "Экополис", которая будет устанавливать специальные контейнеры для сбора старой электроники и бытовой техники на столичных промышленных предприятиях. Многие компании уже проявили интерес к проекту", - сказал глава ДИПП.

По его словам, весь собранный электронный мусор будет направлен на экологическую утилизацию на предприятия корпорации "Экополис". При этом до 95% электронных отходов будет переработано во вторичное сырье. Например, пластик отправят на входящий в корпорацию завод "Экопласт", где из него будут делать высококачественные гранулы, используемые затем для производства деталей автопрома, строительных материалов, новых корпусов электроники и бытовой техники.

Как уточнили в пресс-службе департамента, на переработку принимаются телефоны, ноутбуки, чайники, телевизоры, принтеры, холодильники, игровые приставки, микроволновки и многое другое.

"Москва ежегодно производит порядка 130 тысяч тонн электронного мусора. Для окружающей среды это один из самых токсичных и вредных видов отходов. Совокупная мощность комплекса заводов корпорации "Экополис" позволяет справляться с утилизацией большей части этого объема, что является заметным достижением. Мы будем и дальше поддерживать завод "Экопласт", который возвращает в экономику почти весь "электронный" пластик, и делает это на территории ОЭЗ "Технополис "Москва", — сказалПрохоров.