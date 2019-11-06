Великобритания отклонила европейский ордер на арест каталонского политика

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Власти Британии отклонили европейский ордер на арест каталонского политика Клары Понсати, выданный судом Испании в правительство в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Во вторник стало известно, что судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международные ордера на арест трех бывших членов каталонского правительства Тони Комина и Луиса Пуча (они скрываются от испанского правосудия в Бельгии) и Клары Понсати (она живет в Великобритании).

"Европейский ордер на арест был изучен специальным адвокатом от имени Национального агентства по борьбе с преступлениями. Мы постановили, что он является непропорциональным применительно к законодательству Соединенного Королевства… этот ордер не был подтвержден службой SIRENE, и в настоящий момент Соединенное Королевство не будет предпринимать никаких действий по данному вопросу", - говорится в заявлении бюро SIRENE (Механизма запроса дополнительной информации при въезде в страну).