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РИА Новости

Великобритания отклонила европейский ордер на арест каталонского политика

19:13 06.11.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Британии отклонили европейский ордер на арест каталонского политика Клары Понсати, выданный судом Испании в правительство в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.
Во вторник стало известно, что судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал международные ордера на арест трех бывших членов каталонского правительства Тони Комина и Луиса Пуча (они скрываются от испанского правосудия в Бельгии) и Клары Понсати (она живет в Великобритании).
"Европейский ордер на арест был изучен специальным адвокатом от имени Национального агентства по борьбе с преступлениями. Мы постановили, что он является непропорциональным применительно к законодательству Соединенного Королевства… этот ордер не был подтвержден службой SIRENE, и в настоящий момент Соединенное Королевство не будет предпринимать никаких действий по данному вопросу", - говорится в заявлении бюро SIRENE (Механизма запроса дополнительной информации при въезде в страну).
Члены правительства Карлеса Пучдемона уехали из Испании сразу после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. Выданы три ордера на арест – европейский, международный и национальный. Комина обвиняют в мятеже и растрате госсредств, Понсати – в мятеже, Пуча – в растрате госсредств и неподчинении, говорится в судебном решении.
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