Azur Air намерена устранить в срок замечания Росавиации, заявили в компании

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Azur Air планирует устранить в срок все замечания и несоответствия, выявленные в ходе проверки Росавиации , все программы полетов будут выполняться компанией в полном объеме, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина.

Росавиация провела внеплановую проверку Azur Air после инцидента в Барнауле, если компания до 22 ноября не устранит нарушения, ее деятельность будет ограничена, сообщил РИА Новости ранее в среду официальный представитель ведомства.

"Авиакомпания действительно сегодня получила акт по итогам проверки, ознакомилась с ним. Работа над данными замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии. В соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование. Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой", - сообщила Матюшина.

"Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на исполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнерами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полетов будут выполняться в полном объеме", - добавила собеседница агентства.

Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. По данным компании, в процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, были пострадавшие