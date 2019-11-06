Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Берлин считает неприемлемым решение Ирана начать использование центрифуг на объекте в Фордо, призывает Тегеран вернуться к выполнению Берлин считает неприемлемым решение Ирана начать использование центрифуг на объекте в Фордо, призывает Тегеран вернуться к выполнению ядерной сделки , заявил глава МИД Германии Хайко Маас

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

"Неприемлемо, что Иран начнет сегодня накачивать газом 1044 центрифуг на объекте в Фордо. Этот шаг, который не согласовывается с обязательствами Ирана по ядерному соглашению. Иран таким образом ставит на кон соглашение", - заявил Маас на пресс-конференции в Берлине.

Он добавил, что Берлин призывает Тегеран сделать "все принятые с июля шаги обратимым", чтобы таким образом вернуться к выполнению обязательств. Маас отметил, что Германия остается в контакте со всеми партнерами по СВПД, Берлин продолжает придерживаться цели сохранения соглашения, "свои обязательства мы в полном объеме выполнили", теперь, по его словам, Иран должен пойти на компромисс, вместо того чтобы подобными шагами способствовать нарастанию напряженности.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).