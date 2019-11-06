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РИА Новости

Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

18:56 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. Берлин считает неприемлемым решение Ирана начать использование центрифуг на объекте в Фордо, призывает Тегеран вернуться к выполнению ядерной сделки, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
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"Неприемлемо, что Иран начнет сегодня накачивать газом 1044 центрифуг на объекте в Фордо. Этот шаг, который не согласовывается с обязательствами Ирана по ядерному соглашению. Иран таким образом ставит на кон соглашение", - заявил Маас на пресс-конференции в Берлине.
Он добавил, что Берлин призывает Тегеран сделать "все принятые с июля шаги обратимым", чтобы таким образом вернуться к выполнению обязательств. Маас отметил, что Германия остается в контакте со всеми партнерами по СВПД, Берлин продолжает придерживаться цели сохранения соглашения, "свои обязательства мы в полном объеме выполнили", теперь, по его словам, Иран должен пойти на компромисс, вместо того чтобы подобными шагами способствовать нарастанию напряженности.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
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Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиХайко МаасМИД ГерманииГерманияИранВ мире
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