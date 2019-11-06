Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проблема педагогического образования в Проблема педагогического образования в РФ не в делении на два уровня - бакалавриат и магистратуру, а в отсутствии стандарта профессиональной подготовки педагога конкретного направления - учителя ли младших классов или русского языка, считает ректор Института русского языка имени А.С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок". Котюков также подвергся критике из-за ситуации с распределением квот в магистратуру на специальность учителя по русскому языку. В ходе заседания совета по русскому языку президенту привели пример Воронежского государственного университета, где при наборе групп в магистратуру есть всего шесть бюджетных мест. При этом сама группа не может быть меньше 12 человек.

Президент также усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку. На том же заседании министр просвещения Ольга Васильева заявила, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям - это всего лишь незаконченное высшее образование. Котюков отметил, что за четыре года при современных технологиях можно качественно готовить специалистов, которые смогут закрывать основной объем работы в школе.

Русецкая отметила, что проблема с маленьким количеством бюджетных мест в магистратуре идет с конца 90-х, когда вузы получили право самостоятельно распределять полученные цифры приема по тем направлениям, которые они реализуют. По словам Русецкой, вузы стали контрольные цифры приема бюджетных мест распределять в пользу самых востребованных - экономики, юриспруденции.

"Для того, чтобы эту практику прекратить, для того, чтобы сохранить обеспечение всех специальностей хотя бы каким-то количеством мест, ввели вот это закрепление. Хотя и сегодня в магистратуре у нас есть право... контрольные цифры приема перераспределять", - сказала она РИА Новости.

Русецкая также рассказала, что вузы каждый год, когда пишут правила приема и определяют, на какую программу отдать бюджетные места, стоят перед выбором - "какую программу в этом году набрать, какую не набирать, какая будет востребована, какая нет, и, конечно, спасает только платный набор".

Она также пояснила, что сложно набрать коммерческие группы по педагогике и филологии, потому что это не те отрасли, где вложенные в оплату магистратуры деньги могут быстро обернуться высокими зарплатами.

Русецкая надеется, что сейчас Минобрнауки действительно пересматривает порядок распределения контрольных цифр приема, а также что при новом порядке будет учитываться, в том числе, и рейтинг качества поступления в вузы.

"То есть вузы, демонстрирующие действительно высокое качество приема... должны больше получать государственную поддержку, а вот такая практика размазывания контрольных цифр приема, она понятна, министерство пытается как-то поддержать каждое направление в каждом регионе, но вот оно оборачивается вот такой проблемой", - считает ректор.

Комментируя сомнения президента по поводу целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, она отметила, что это "недопонятая проблема".

"Обсуждали вторичную проблему, а первичная проблема в отсутствии стандарта. Прежде, чем обсуждать, хватает ли часов в бакалавриате или не хватает, нужно понимать, какой специалист нужен современной школе. Дело в том, что у нас нет четкого стандарта ... не принят стандарт, скажем, преподавателя русского языка, или преподавателя начальной школы. У нас есть один рамочный профессиональный стандарт педагога", - добавила Русецкая.

По ее мнению, пока нет четкого понимания, какой учитель с каким набором компетенций, умений и знаний нужен школе, вузы имеют все полномочия наполнять учебную программу, "как они могут, как они чувствуют". "И, действительно, отсюда все перекосы", - добавила эксперт. Она также считает, что правильнее установить стандарт и под этот стандарт определять, сколько нужно часов, а потом рассуждать, хватает четырех лет или нет хватает.

Русецкая также рассказала, что большую роль играет качество приема, кого берут на первый курс. В вузе, которым она руководит, практически каждый четвертый "стобалльник и олимпиадник", но на педагогические специальности берут иногда поступающих с тройкой по русскому языку, и первый год уходит только на то, чтобы восполнить дефицит знаний по русскому языку.

Ректор также отметила, что у вуза, у ректората в рамках нынешнего стандарта образования много возможностей для подготовки специалистов, "и дело здесь не в бакалавриате или специалитете, а в действительно грамотно составленном учебном плане".