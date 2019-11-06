Ученые выяснили, что люди без обоняния тоже чувствуют запахи

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что люди, у которых отсутствуют обонятельные луковицы, тоже могут чувствовать запахи. Возможно, в их мозге формируются альтернативные центры обоняния. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.
Способность воспринимать запахи зависит от того, насколько хорошо работает система передачи обонятельной информации — от сенсорных нейронов в носу через обонятельные нервы к обонятельным луковицам в мозге. Активация небольших нервных структур внутри обонятельных луковиц, называемых клубочками, вызывает ощущение запаха.
До последнего времени считалось, что люди, у которых в силу врожденной патологии отсутствуют обонятельные луковицы, страдают аносмией — не могут чувствовать запахи.
Ученые под руководством Ноама Собела (Noam Sobel) из институт Вейцмана в Израиле обнаружили, что люди, лишенные обонятельных луковиц, тем не менее, могут обнаруживать и идентифицировать те же запахи, что и остальные.
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Исследователи впервые наткнулись на двух женщин, которые могли чувствовать запах, несмотря на отсутствие обонятельных луковиц, во время обзора результатов МРТ у добровольцев, проходивших тест на восприятие запахов.
После этого ученые провели анализ 1113 МРТ, опубликованных в рамках проекта "Коннектом человека" по созданию "сетевой карты" анатомических и функциональных связей в здоровом человеческом мозге, реализуемого Национальным институтом здоровья США с 2009 года. И обнаружили еще трех молодых женщин, у которых не было четких обонятельных луковиц, но они могли чувствовать запах. Ни одного мужчины, лишенного обонятельных луковиц выявлено не было.
Детальное обследование мозга этих женщин, включавшее обычную и диффузную МРТ, трехмерную визуализацию сверхвысокой четкости и воксельную морфометрию, не выявило никаких отличий от мозга обычных людей, помимо отсутствия обонятельных луковиц.
Три женщины согласились пройти тестирование на ощущение запахов в составе группы, в которую вместе с ними входили 140 женщин того же возраста с нормально развитой системой обоняния. Участникам предлагали понюхать десять различных ароматов и затем охарактеризовать их запах, используя на выбор одиннадцать описательных слов.
Одна из трех испытуемых не смогла описать запахи, а две другие описали их практически в тех же терминах, что и участники из контрольной группы — пересечение составило 96 процентов. Причем описания этих двух женщин между собой совпали полностью.
Ученые считают, что в случае, когда обонятельные луковицы по тем или иным причинам недоразвиты или отсутствуют, мозг включает адаптационные механизмы по созданию альтернативных центров обоняния.
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"Эти женщины родились без обонятельных луковиц, но, благодаря чрезвычайной пластичности мозга, клубочки, отвечающие за восприятие запахов, развились где-то еще в их мозге, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова первого автора исследования Ноама Собела. — Развивающийся человеческий мозг обладает значительным потенциалом изменений при минимальном функциональном воздействии, и это может быть одним из его проявлений".
В будущем ученые планируют продолжить свои исследования и надеются найти способ научить различать запахи людей с врожденной аносмией.