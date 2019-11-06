Ученые выяснили, что люди без обоняния тоже чувствуют запахи

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что люди, у которых отсутствуют обонятельные луковицы, тоже могут чувствовать запахи. Возможно, в их мозге формируются альтернативные центры обоняния. Результаты исследования Ученые обнаружили, что люди, у которых отсутствуют обонятельные луковицы, тоже могут чувствовать запахи. Возможно, в их мозге формируются альтернативные центры обоняния. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Способность воспринимать запахи зависит от того, насколько хорошо работает система передачи обонятельной информации — от сенсорных нейронов в носу через обонятельные нервы к обонятельным луковицам в мозге. Активация небольших нервных структур внутри обонятельных луковиц, называемых клубочками, вызывает ощущение запаха.

До последнего времени считалось, что люди, у которых в силу врожденной патологии отсутствуют обонятельные луковицы, страдают аносмией — не могут чувствовать запахи.

Ученые под руководством Ноама Собела (Noam Sobel) из институт Вейцмана в Израиле обнаружили, что люди, лишенные обонятельных луковиц, тем не менее, могут обнаруживать и идентифицировать те же запахи, что и остальные.

Исследователи впервые наткнулись на двух женщин, которые могли чувствовать запах, несмотря на отсутствие обонятельных луковиц, во время обзора результатов МРТ у добровольцев, проходивших тест на восприятие запахов.

После этого ученые провели анализ 1113 МРТ, опубликованных в рамках проекта "Коннектом человека" по созданию "сетевой карты" анатомических и функциональных связей в здоровом человеческом мозге, реализуемого Национальным институтом здоровья США с 2009 года. И обнаружили еще трех молодых женщин, у которых не было четких обонятельных луковиц, но они могли чувствовать запах. Ни одного мужчины, лишенного обонятельных луковиц выявлено не было.

Детальное обследование мозга этих женщин, включавшее обычную и диффузную МРТ, трехмерную визуализацию сверхвысокой четкости и воксельную морфометрию, не выявило никаких отличий от мозга обычных людей, помимо отсутствия обонятельных луковиц.

Три женщины согласились пройти тестирование на ощущение запахов в составе группы, в которую вместе с ними входили 140 женщин того же возраста с нормально развитой системой обоняния. Участникам предлагали понюхать десять различных ароматов и затем охарактеризовать их запах, используя на выбор одиннадцать описательных слов.

Одна из трех испытуемых не смогла описать запахи, а две другие описали их практически в тех же терминах, что и участники из контрольной группы — пересечение составило 96 процентов. Причем описания этих двух женщин между собой совпали полностью.

Ученые считают, что в случае, когда обонятельные луковицы по тем или иным причинам недоразвиты или отсутствуют, мозг включает адаптационные механизмы по созданию альтернативных центров обоняния.

"Эти женщины родились без обонятельных луковиц, но, благодаря чрезвычайной пластичности мозга, клубочки, отвечающие за восприятие запахов, развились где-то еще в их мозге, — приводятся в пресс-релизе издательства Cell Press слова первого автора исследования Ноама Собела. — Развивающийся человеческий мозг обладает значительным потенциалом изменений при минимальном функциональном воздействии, и это может быть одним из его проявлений".