В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер

В пресс-службе уточнили, что "очаг аварийности" – это место, в котором в течение года происходит 3 и более ДТП. Также в ЦОДД выразили надежду, что после установки комплексов в этих местах снизится количество нарушений, как следствие снизится количество аварий, а особенно с пострадавшими и погибшими.