В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше 120 камер фотовидеофиксации установили в "очагах аварийности" в Москве за последние полтора года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"За последние полтора года в очагах аварийности было установлено 129 комплексов фотовидеофиксации. Мы постоянно совместно с ГИБДД разрабатываем план мероприятий, по итогам которых производим соответствующие меры. Ставим светофоры, изменяем разметку и устанавливаем комплексы фотовидеофиксации. По 129 адресам мы установили комплексы, потому что там аварии происходили из-за нарушений правил дорожного движения, а особенно из-за превышения скоростного режима", - сообщили в ЦОДД.
В пресс-службе уточнили, что "очаг аварийности" – это место, в котором в течение года происходит 3 и более ДТП. Также в ЦОДД выразили надежду, что после установки комплексов в этих местах снизится количество нарушений, как следствие снизится количество аварий, а особенно с пострадавшими и погибшими.