Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T20:19Z
https://ria.ru/20191106/1560647787.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152383/14/1523831439_0:116:3230:1933_1036x0_80_0_0_a5981611c86fdb739d90e83ed8fb8f08.jpg
РИА Новости

В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер

18:44 06.11.2019 (обновлено: 20:19 06.11.2019)
174
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Свыше 120 камер фотовидеофиксации установили в "очагах аварийности" в Москве за последние полтора года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"За последние полтора года в очагах аварийности было установлено 129 комплексов фотовидеофиксации. Мы постоянно совместно с ГИБДД разрабатываем план мероприятий, по итогам которых производим соответствующие меры. Ставим светофоры, изменяем разметку и устанавливаем комплексы фотовидеофиксации. По 129 адресам мы установили комплексы, потому что там аварии происходили из-за нарушений правил дорожного движения, а особенно из-за превышения скоростного режима", - сообщили в ЦОДД.
Автомобили едут по улице
2 сентября, 11:49РИА Новости
На участке МКАД восстановили скоростной режим после недовольства водителей
В пресс-службе уточнили, что "очаг аварийности" – это место, в котором в течение года происходит 3 и более ДТП. Также в ЦОДД выразили надежду, что после установки комплексов в этих местах снизится количество нарушений, как следствие снизится количество аварий, а особенно с пострадавшими и погибшими.
510004
Обсудить 2
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ГИБДД МВД РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка
Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
Американская подводная лодка USS Michigan
МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
Самолет AZUR air
Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
Международное агентство по атомной энергии
Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
Логотип авиакомпании AZUR air
Azur Air намерена устранить в срок замечания Росавиации, заявили в компании
Электронный многотарифный электросчетчик
В Госдуме сопоставят стоимость электроэнергии в России и за рубежом
Дрон в небе
В Подмосковье неизвестный угрожал сбросить взрывное устройство с коптера
М. С. Горбачев и Дж. Бейкер в Кремле
Разведка США не прогнозировала падение Берлинской стены, заявил Бейкер
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Взорвавшийся в Киеве автомобиль принадлежит Игорю Сало, сообщили СМИ
Председатель Совета правозащитного центра Мемориал Александр Черкасов
Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в Лондоне
Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
Молоток и наручники на столе у судьи
Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Томской области избили врача за то, что он сказал о смерти пациента
11:18Южный военный округ в пресс-релизе об учениях сослался на "Википедию"
11:17Эрдоган намерен обсудить с Трампом присутствие курдских сил на севере Сирии
11:16Береговая охрана Филиппин спасла более 60 человек рядом с островом Себу
11:16Суд оставил под арестом экс-президента Армении Кочаряна
11:14Саперы обезвредили снаряд от гранатомета, найденный в новой Москве
11:13В Австралии разыскивают россиянина по подозрению в убийстве
11:11Швыдкой получил в Японии орден Восходящего солнца
11:09Мосгорсуд оставил в СИЗО Чирцова, толкнувшего полицейского
11:09Регионы получают недостаточно денег на пожарную технику, считает депутат
11:07Бортников: в СНГ в 2019 году пресекли работу 13 террористических ячеек
11:04Ушаков подтвердил подготовку разговора Путина и Эрдогана
11:01Восточный экономический форум-2020 пройдет 2-5 сентября
10:59Боевики ИГ* готовят экспансию в СНГ, считает глава ФСБ
10:58Запад активизировал попытки расшатать ситуацию в СНГ, заявил Бортников
10:57В ФСБ рассказали, сколько родственников боевиков готовы вернуться в Россию
10:57Бортников: террористы обрабатывают молодежь в СНГ на нелегальных проповедях
10:56Более 22% рабочих мест появится в России благодаря цифровым технологиям
10:55В мэрии Каспийска сообщили о проверках в администрации города
10:54Роскомнадзор предложит наказание за использование похищенных данных
Лента новостейМолния