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РИА Новости

Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны

18:43 06.11.2019
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© REUTERS / Henry NichollsСпикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в Лондоне
Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу в Лондоне
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Бывший спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заявил РИА Новости, что считает решение о выходе из ЕС самой большой ошибкой Британии послевоенного периода.
"Честный ответ – я не думаю, что это помогает Великобритании. Я считаю, что я был на протяжении многих лет справедлив и к сторонникам Brexit, давая им право задать экстренный вопрос, и начинать экстренные дебаты, и к противникам Brexit. Я выбрал поправку к тронной речи (программе правительства) о проведении референдума о членстве в ЕС, потому что это было законное предложение и в ее пользу подписались многие парламентарии. Я был справедлив со всеми, я был беспристрастен на своем посту. Но я больше не на посту и не должен оставаться беспристрастным", - сказал Беркоу, отвечая на вопрос о том, как, по его мнению, влияет ситуация вокруг Brexit на восприятие Великобритании в мире.
"Если меня спросят, отвечает ли Brexit нашим интересам, честный ответ – нет. Я считаю Brexit самой большой внешнеполитической ошибкой послевоенного периода", - подчеркнул спикер, оставивший свой пост 1 ноября, и выступивший в среду перед членами лондонской Ассоциации иностранной прессы.
Беркоу отметил, что уважает позицию премьера Бориса Джонсона и его право как лидера крупнейшей партии в парламенте отстаивать свою точку зрения.
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"Но мое личное мнение – что Brexit не отвечает нашим интересам, мы часть политического блока, торгового блока. И я считаю, что лучше оставаться частью политического блока", - сказал Беркоу.
Беркоу играл ключевую роль во многих ситуациях, связанных с Brexit, своей властью, часто вопреки желанию правительства, давая добро на рассмотрение поправок, предлагаемых представителями самых разных точек зрения. Сам Беркоу является одной из самых узнаваемых политических фигур в Великобритании, во многом благодаря личному обаянию и остроумию.
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил 28 октября, что ЕС согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года по просьбе Великобритании, которая так и не ратифицировала договор об условиях Brexit.
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По новому соглашению о Brexit, Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз".
Предыдущий вариант сделки, который был согласован Евросоюзом и правительством Британии почти год назад, был трижды отклонён парламентом Соединенного Королевства, поскольку власти страны не устраивал механизм так называемой поддержки границы между Ирландией (страной ЕС) и Северной Ирландией (частью Великобритании), которые находятся на одном острове.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitДжон БеркоуЕвросоюзВеликобританияЛондонВ мире
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