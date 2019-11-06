В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката

НОВОСИБИРСК, 6 ноя – РИА Новости. Неизвестный вечером в среду в Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД

"Около 19.30 (15.30 мск) в дежурную часть полиции Кемерова поступило сообщение о выстрелах возле одного из домов в Центральном районе города. По предварительным данным, злоумышленник выстрелил в вышедшего из здания мужчину и попытался скрыться. Его задержали охранник организации и ставший очевидцем произошедшего сотрудник охранно-конвойной службы УМВД России по Кемерово", - сообщает ГУМВД.

Следователи СК РФ по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".

"Неизвестный выстрелил в выходящего из здания сопредседателя коллегии адвокатов. 43-летний мужчина был ранен в грудную клетку. Охранник, увидев произошедшее, незамедлительно вызвал "скорую помощь", потерпевшего госпитализировали", - рассказали в следственном управлении.

Между тем источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что пострадавший - сопредседатель адвокатской коллегии "Регионсервис" Сергей Учитель.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность задержанного и мотив совершенного преступления.