МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом

"Мы уже не раз подчеркивали, что совместные военные учения препятствуют прогрессу в отношениях США и КНДР и могут подтолкнуть нас к пересмотру уже принятых нами важных мер. Наше терпение приближается к своему лимиту, в конце концов мы не будем молча наблюдать за безрассудными военными шагами США", - отмечается в заявлении.