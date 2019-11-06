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РИА Новости

МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом

18:41 06.11.2019
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© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan
Американская подводная лодка USS Michigan
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Пхеньян считает намерение США провести совместные с Южной Кореей военные учения декларацией курса на конфронтацию в отношениях, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гына.
Ранее СМИ сообщили, что представитель Пентагона Дэйв Истерн заявил о намерении Вашингтона провести учения Vigilant Ace по графику. Заявление было сделано после публикации южнокорейского агентства Ренхап, которое со ссылкой на источники утверждало, что США и Южная Корея могут снова отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС, как это было в прошлом году.
"То, что США объявляют о планах провести совместные учения ВВС лишь через месяц после провала рабочих переговоров США и КНДР в Стокгольме, нельзя рассматривать иначе, как объявление о конфронтации", - приводит агентство заявление дипломата.
По его оценке, действия США в очередной раз демонстрируют истинный характер Вашингтона как страны-гегемона, которая считает возможным решение проблем военной силой и которая разрушает безопасность в мире. Кроме того, такие шаги "накаляют атмосферу конфронтации в регионе и на Корейском полуострове" и "тушат искры диалога между США и КНДР, которые понемногу начали зарождаться".
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"Мы уже не раз подчеркивали, что совместные военные учения препятствуют прогрессу в отношениях США и КНДР и могут подтолкнуть нас к пересмотру уже принятых нами важных мер. Наше терпение приближается к своему лимиту, в конце концов мы не будем молча наблюдать за безрассудными военными шагами США", - отмечается в заявлении.
В 2017 году учения Vigilant Ace стали самыми масштабными за время проведения. В них были задействованы около 230 самолетов, бомбардировщик B-1B провел учения по поражению целей на полигоне недалеко от границы с КНДР в южнокорейской провинции Канвондо.
После первого саммита США и КНДР в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. С тех пор союзники отменили несколько учений, которые КНДР обычно рассматривает как провокацию.
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