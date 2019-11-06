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РИА Новости

Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже

18:33 06.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид на Париж с холма Монмартр
Вид на Париж с холма Монмартр
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид на Париж с холма Монмартр. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Французские активисты из гражданского движения Action non-violente cop21, выступающие против проектов способствующих изменению климата, прервали в среду Европейскую газовую конференцию в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Активисты около 14.00 по местному времени ворвались в зал во время сессии "Поставки газа и СПГ, динамика спроса и торговли: Потенциальные последствия увеличения поставок СПГ в Европу - Как могут отреагировать поставщики трубопроводного газа?", одним из участников которой была управляющий директор французского банка Societe Generale Лаура Монро-Сингер. Таким образом, работа газовой конференции остановилась.
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Как пояснил РИА Новости представитель Action non-violente cop21, акция направлена против крупных газовых проектов в Техасе, которые планирует профинансировать один из крупнейших французских банков Societe Generale.
"Демонстрация против крупнейших проектов в Техасе по добыче газа методом гидравлического разрыва пластов, ... и которые будут финансироваться Societe Generale, одним из крупнейших французских банков. Мы контактировали с Societe Generale последние пару лет, прося их изменить свою политику по поддержке проектов с технологией гидроразрыва, но они этого не сделали", - сказал он.
"Эти проекты противоречат Парижскому соглашению, поэтому мы здесь протестуем и просим Societe Generale выйти из данных проектов. Кажется, это уже наш пятый или шестой протест, который мы устраиваем из-за Societe Generale и думаю, мы продолжим это делать", - добавил он.
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