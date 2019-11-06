Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже

"Демонстрация против крупнейших проектов в Техасе по добыче газа методом гидравлического разрыва пластов, ... и которые будут финансироваться Societe Generale, одним из крупнейших французских банков. Мы контактировали с Societe Generale последние пару лет, прося их изменить свою политику по поддержке проектов с технологией гидроразрыва, но они этого не сделали", - сказал он.