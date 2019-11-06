Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили оружейный тайник у линии соприкосновения в Донбассе, откуда изъяли более 6,8 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.

"В лесопосадочной полосе, вдоль автодороги Луганск-Счастье, по направлению к населенному пункту Приветное Славяносербского района ЛНР выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что из тайника изъяты, в том числе, более 6,8 тысячи патронов.

"По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) для подготовки диверсий на территории республики", - добавили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.