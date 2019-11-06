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РИА Новости

Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения

18:30 06.11.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили оружейный тайник у линии соприкосновения в Донбассе, откуда изъяли более 6,8 тысячи патронов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ведомства.
"В лесопосадочной полосе, вдоль автодороги Луганск-Счастье, по направлению к населенному пункту Приветное Славяносербского района ЛНР выявлен замаскированный "тайник" с боевыми припасами и взрывчатыми веществами", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В Генпрокуратуре уточнили, что из тайника изъяты, в том числе, более 6,8 тысячи патронов.
"По факту обнаружения оружия проводится проверка. Не исключено, что данное оружие могло быть использовано украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) для подготовки диверсий на территории республики", - добавили в пресс-службе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в поселке на линии соприкосновения в Донбассе
5 ноября, 14:44РИА Новости
ВСУ укрепляют позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРГенпрокуратура ЛНРСлавяносербский районЛуганскВ мире
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