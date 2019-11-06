Власти Кипра заберут "золотые паспорта" у девятерых россиян

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек. Это бизнесмены и члены их семей, получившие документ за инвестиции в островное государство.
Решение об аннулировании гражданства принял министр внутренних дел республики Константинос Петридис.
Кроме россиян, кипрских паспортов лишатся камбоджийцы, китайцы, кенийцы, иранец и малайзиец.
7 августа 2018, 15:28РИА НовостиЕврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"
Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство республики приобрели около двух тысяч человек, не считая членов их семей. Ранее президент страны Никос Анастасиадис пообещал лишить гражданства тех, кто получил его незаконно.