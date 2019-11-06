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РИА Новости

Власти Кипра заберут "золотые паспорта" у девятерых россиян

18:28 06.11.2019 (обновлено: 01:33 07.11.2019)
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© AFP 2019 / Cyprus Press and Information OfficeФлаги Кипра и ЕС в Никосии
Флаги Кипра и ЕС в Никосии
© AFP 2019 / Cyprus Press and Information Office
Флаги Кипра и ЕС в Никосии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Всего "ошибочно выданные" удостоверения личности отберут у 26 человек. Это бизнесмены и члены их семей, получившие документ за инвестиции в островное государство.
Решение об аннулировании гражданства принял министр внутренних дел республики Константинос Петридис.
Кроме россиян, кипрских паспортов лишатся камбоджийцы, китайцы, кенийцы, иранец и малайзиец.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова
7 августа 2018, 15:28РИА Новости
Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"
Программа получения паспортов в обмен на инвестиции действует на Кипре с 2013 года. С тех пор гражданство республики приобрели около двух тысяч человек, не считая членов их семей. Ранее президент страны Никос Анастасиадис пообещал лишить гражданства тех, кто получил его незаконно.
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Константинос ПетридисКипрРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ну так уважаемые киприоты! Отбирайте паспорта, возвращайте деньги и отправляйте их и их владельцев на историческую родину. Это послужит хорошим уроком всем нашим нуворишам.
6 ноября, 19:23
Marina Buchneva
14680007
История ничему не учит.Не надо думать,что вот сейчас ещё чуть-чуть здесь украду и уеду в райскую жизнь.
6 ноября, 18:41
Олег 84
141101002
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