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РИА Новости
Туризм

Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов

23:25 06.11.2019 (обновлено: 04:43 07.11.2019)
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CC0 / notiziecatania / Панорама Катании
Панорама Катании
CC0 / notiziecatania /
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Власти сицилийского города Каммарата надеются привлечь новых жителей, предлагая им дома бесплатно, сообщает Lonely Planet.
Сейчас в Каммарате, расположенной в полутора часах езды от Палермо, проживает около шести тысяч человек. Многие годы численность населения уменьшалась: молодежь в поисках работы уезжала в другие регионы.
Винченцо Джамброне, мэр города, заявил, что не хочет, чтобы он исчез, поэтому предлагает уехавшим собственникам бесплатно передать свои дома новым жителям.
"Владельцы недвижимости не думают об ущербе, который они наносят, когда бросают дома, отказываются реконструировать их. Меняется ландшафт, появляется риск опасных обрушений", — сказал Джамброне. Он добавил, что не может видеть, как "этот великолепный старинный город опустел и превратился в руины".
Сейчас для переселенцев доступно около дюжины каменных домов, однако вскоре к ним добавится еще 100.
При переезде приоритет будет у молодых семей с детьми, также они получат небольшой подарок — тысячу евро. Правда, потенциальным жителям придется внести залог в размере пяти тысяч евро и отремонтировать дом. После завершения реконструкции депозит будет возвращен.
Город Изео, площадь Гарибальди
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