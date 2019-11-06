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РИА Новости

Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air

18:21 06.11.2019 (обновлено: 18:34 06.11.2019)
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© Мария СеливановаСамолет AZUR air
Самолет AZUR air
© Мария Селиванова
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Росавиация провела внеплановую проверку Azur Air после инцидента в Барнауле, если компания до 22 ноября не устранит нарушения, ее деятельность будет ограничена, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства.
Летевший из Вьетнама Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air совершил посадку в штатном режиме в Барнауле 25 сентября. По данным компании, в процессе руления к месту стоянки экипаж воздушного судна получил информацию от наземных служб о задымлении и возможном возгорании правой стойки шасси, после чего в целях обеспечения безопасности произвел немедленную эвакуацию пассажиров. Впоследствии информация о возгорании не подтвердилась. На борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа, были пострадавшие.
"Подтвержден факт проведения внеплановой проверки. В случае неустранения в срок до 22.11.2019 несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения", - сообщил представитель ведомства.
После инцидента Azur Air сообщала, что провела дополнительную проверку своего парка Boeing 767-300, "по результатам которой замечаний выявлено не было".
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Azur AirBoeing 767РосавиацияПроисшествия
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