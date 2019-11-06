В ОБСЕ назвали "особым" дело и освобождение Вышинского

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал "особым" дело и освобождение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал "особым" дело и освобождение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского

Дезир напомнил о задержании и освобождении таких журналистов, как Иван Голунов, Игорь Рудников.

"Все эти освобождения стали для меня прекрасной новостью. Я очень рад предоставившейся возможности встретиться с журналистами (которые были освобождены - ред.). Дело Кирилла Вышинского и его освобождение особое, поскольку там участвовали две страны ОБСЕ ", - заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.

Издатель газеты "Новые колеса" и бывший депутат калининградской областной думы Рудников находился под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева. В июне суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против Рудникова. Издатель признан виновным в самоуправстве и освобожден из-под стражи.