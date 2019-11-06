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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

В ОБСЕ назвали "особым" дело и освобождение Вышинского

15:27 06.11.2019 (обновлено: 18:24 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ по вопросам безопасности журналистики и свободы прессы
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ по вопросам безопасности журналистики и свободы прессы
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал "особым" дело и освобождение исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
Дезир напомнил о задержании и освобождении таких журналистов, как Иван Голунов, Игорь Рудников.
"Все эти освобождения стали для меня прекрасной новостью. Я очень рад предоставившейся возможности встретиться с журналистами (которые были освобождены - ред.). Дело Кирилла Вышинского и его освобождение особое, поскольку там участвовали две страны ОБСЕ", - заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
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Издатель газеты "Новые колеса" и бывший депутат калининградской областной думы Рудников находился под стражей с начала ноября 2017 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ генерал-лейтенанта юстиции Виктора Леденева. По версии следствия, Рудников вымогал деньги за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева. В июне суд Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело против Рудникова. Издатель признан виновным в самоуправстве и освобожден из-под стражи.
Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили. Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
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