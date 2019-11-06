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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России

18:10 06.11.2019
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© Константин Гончаровхрам Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
храм Иоанна Златоуста (1665 год) - село Саунино
© Константин Гончаров
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Минкультуры России поддержало, но еще не утвердило предложенную Русской православной церковью программу по 3D-съемке аварийных и руинированных памятников Русской церкви, сообщил РИА Новости в среду председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
"Сейчас разработана, поддержана министерством культуры России, но еще не утверждена программа фотограмметрической 3D-фиксации и создания подробнейшего реестра всех аварийных и руинированных памятников Русской православной церкви на территории России", - сказал Калинин.
Он отметил, что программу фотограмметрической 3D-съемки планируют применять "не только в отношении бесхозных храмов, но и храмов в аварийном состоянии, закрепленных за епархиями РПЦ", а проводить съемку будут "по областям", так как "сразу все это не охватишь".
"Технология, которая применяется, позволяет создать абсолютно точную модель, до миллиметра: все профили, архитектурные элементы. Можно превратить обработанный в программе храм в идеальный чертеж для его воссоздания. И даже фрески можно сфотографировать этим способом", - заметил протоиерей.
По словам Калинина, "остается проблемным вопрос дальнейшего финансирования консервации и противоаварийных работ".
Церковь Рождества Христова в деревне Большая Шалга Каргопольского района Архангельской области
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Ранее в Русской православной церкви заявляли, что составили список из более чем 4700 так называемых "бесхозных храмов" - объектов религиозного назначения, принадлежавших ранее РПЦ, которые находятся в руинированном или аварийном состоянии и нуждаются в консервации или реставрации.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл также в среду призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники "с тем, чтобы они не превратились в руины в ближайшие пять-семь лет". По словам патриарха, в противном случае "у нас не останется и этих памятников, мы вообще превратимся в выжженную землю с точки зрения истории, мало что будет напоминать нам о нашем прошлом".
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
16:53Религия и мировоззрение
Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники
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Религия и мировоззрениеРеставрацияПамятникиНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМинистерство культуры РФМоскваРоссиярелигия
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