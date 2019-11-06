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РИА Новости

Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР

18:09 06.11.2019
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© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян / Перейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
© РИА Новости / PAN Photo / Давит Абрамян
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БАКУ, 6 ноя – РИА Новости. Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников был вызван в азербайджанский МИД, ему была вручена нота протеста из-за визита министра иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масиса Маиляна в Москву, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"На встрече послу России была вручена нота протеста МИДа в связи с визитом Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна (министра культуры НКР - ред.), "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В заявлении не уточняется, когда состоялся визит.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Окрестности города Степанакерта непризнанной Нагорно-Карабахской республики
15 октября, 18:50РИА Новости
Азербайджан вручил России ноту из-за визита Затулина в Нагорный Карабах
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Михаил БочарниковМИД АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
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