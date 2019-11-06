Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин после инцидента с дракой в детском саду Ярославля предложил установить видеокамеры на всех зданиях дошкольных учреждений ради безопасности воспитанников.

Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в соцсетях. В видеоролике показана прогулка малышей в детсаду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.

Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Воспитатель уволилась. Девочку перевели в другой сад.

"Мы ставим вопрос – может, есть смысл, как мы сегодня школах ставим видеокамеры ради безопасности детей, ставить их и в детских садах? И, может, правительству Ярославской области стоит задуматься об этом?" - сказал омбудсмен.

По его словам, эта инициатива вызвана не только нашумевшим инцидентом.