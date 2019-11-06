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РИА Новости

Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле

18:07 06.11.2019
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© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин после инцидента с дракой в детском саду Ярославля предложил установить видеокамеры на всех зданиях дошкольных учреждений ради безопасности воспитанников.
Видео, снятое в детском саду №236 Ярославля, появилось в соцсетях. В видеоролике показана прогулка малышей в детсаду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка, которую бьют другие дети - они прыгают на нее, бьют ногами и руками. Воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя три минуты.
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Проверку инцидента начали следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в регионе. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Воспитатель уволилась. Девочку перевели в другой сад.
"Мы ставим вопрос – может, есть смысл, как мы сегодня школах ставим видеокамеры ради безопасности детей, ставить их и в детских садах? И, может, правительству Ярославской области стоит задуматься об этом?" - сказал омбудсмен.
По его словам, эта инициатива вызвана не только нашумевшим инцидентом.
"У нас есть обращения родителей, которые волнуются за своих детей, когда они выходят на вечернюю прогулку. На улице уже темно, а детские сады находятся в жилых массивах, и, конечно, за детьми нужен усиленный контроль", - подчеркнул собеседник агентства.
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