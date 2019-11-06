Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 4,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Так, по рублевому вкладу "Сохраняй" максимальная ставка была снижена на 0,45 процентного пункта - до 4,65% годовых. Такие условия клиент банка может получить, если откроет вклад на 6-12 месяцев или на 1-2 года на сумму от 400 тысяч рублей. При этом при открытии вклада на более долгий срок, например на 3 года, ставка будет составлять уже 4,3%, хотя до снижения она составляла 4,75%.

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка в рублях уменьшилась до 4,25% с 4,6%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей. Максимальная ставка по вкладу "Управляй" в рублях снизилась до 3,95% с 4,3%, такие условия клиент может получить при открытии вклада от 400 тысяч рублей на 6-12 месяцев.

"Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года", - сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЦБ в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5% годовых. Всего с начала года регулятор снизил ставку на 1,25 процентного пункта.