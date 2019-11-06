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РИА Новости

ФНС уличила Doing Business в использовании недостоверных данных

18:01 06.11.2019 (обновлено: 18:15 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Федеральная налоговая служба уличила составителей рейтинга Doing Business в использовании недостоверной информации и просит Всемирный банк прояснить ситуацию, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Результаты рейтинга сильно расходятся с данными независимых экспертов, а также опросами, проводившимися представителями российского бизнеса", - заявили в ФНС.
Россия в 2019 году поднялась с 31 до 28-й позиции в рейтинге Всемирного банка и Международной финансовой корпорации Doing Business-2020, однако, показатели, которые легли в его основу, вызывают вопросы налоговиков.
Например, на место в рейтинге влияет такой показатель, как время составления и подачи налоговой декларации. По расчетам Всемирного банка, предприниматели в России в следующем году будут тратить на это в среднем 159 часов в год. По опросам клиентов компании 1С - одного из лидеров рынка автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета, это время составляет не более 32 часов, а по результатам опросов ФНС, проведенных при точном следовании методологии рейтинга – не более 10 часов.
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В Налоговой службе отметили, что расхождения в данных "ставят вопрос об исходной информации от респондентов". Служба направила запрос во Всемирный банк, но никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, так и не получила.

Странные цифры

Еще большее недоумение вызывает такой показатель рейтинга, как количество налоговых платежей. По мнению составителей, он увеличился с семи до девяти после передачи в ФНС в 2015 году полномочий по администрированию страховых взносов.
"Сегодня администрирование социальных взносов и платежей осуществляется одним органом, а не тремя, и по трем платежам подается одна декларация. Это упростило администрируемую среду, сократило время, но составители рейтинга это не учли", - удивляются в ФНС.
Директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ Кирилл Никитин также отметил, что платежей больше не стало, а количество адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось.
Аналогичная ситуация складывается по разделу рейтинга "регистрации предприятий". Например, Всемирный банк не засчитал отмену обязательной печати для хозяйственных обществ в России, а также решил не обращать внимание на то, что с 2019 года отменена госпошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию компаний. При этом, по данным ФНС, более 50% новых компаний подают документы онлайн.
"За последнее десятилетие Россия совершила феноменальный прорыв в рейтинге из второй сотни в середину первой, и это в первую очередь заслуга ФНС", - уверен Никитин.
В этом контексте, по его словам, ссылки составителей рейтинга на данные анонимных респондентов выглядят, по меньшей мере, очень странно.
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Анонимные источники

Эксперты Всемирного банка при составлении рейтинга-2020 опросили 228 респондентов, из которых 22 участвовали в опросах по разделу "уплата налогов".
ФНС отмечает, что большинство из них – это международные консалтинговые компании, при этом составители рейтинга не раскрывают о них никакой информации. Впрочем, российские власти никогда не просили раскрывать персональные данные о них.
"Ценность представляют сами деперсонифицированные сведения о функционировании российской налоговой системы, лежащие в основе показателей рейтинга. Они помогли бы провести ФНС их анализ и, при необходимости, внести соответствующие изменения в нормативную правовую базу и систему налогового администрирования, улучшив тем самым условия ведения бизнеса и позиции страны в рейтинге", - отметили в Налоговой службе.
Остается только догадываться, какие данные легли в основы рейтинга, а отсутствие этой информации лишает ФНС возможности принимать меры по улучшению налогового администрирования. Причем подобные вопросы к составителям рейтинга возникают не только у Налоговой службы, но и у многих налоговых администраций других стран.
"ФНС имеет значительный положительный опыт сотрудничества с Всемирным банком и хорошо знает, что его специалисты обладают глубокой экспертизой и знаниями о лучших мировых практиках. Мы выражаем сожаление относительно отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды Doing Business по налоговой тематике", - заявили в ведомстве.
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