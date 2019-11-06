Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком

ОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла жительнице Москвы вернуть право опеки над шестилетним внуком, которого она была лишена решением суда после заявления органов опеки о нарушении прав ребенка.

В октябре сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ситуацию с пенсионеркой в Москве, которую лишили права опеки над внучатым племянником за то, что она сдала его квартиру.

Отмечалось, что пенсионерку, которая воспитывает внучатного племянника, лишили права опеки из-за того, что она сдала в аренду квартиру ребенка по заниженной цене, не согласовав эту процедуру в установленном порядке. В сюжете СМИ женщина поясняла, что хотела получить деньги для оплаты коммунальных услуг. Тем не менее, было принято решение об изъятии ребенка из-под опеки, несмотря на то, что претензий к воспитанию и уходу за ним нет.

Согласно сообщению пресс-службы детского омбудсмена, 31 октября по данному вопросу состоялось заседание рабочей группы с участием представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, специалистов органов опеки и попечительства, представителей Департамента труда и соцзащиты Москвы, правозащитных организаций, сообщества приемных семей и психологов.

"При содействии детского омбудсмена и Департамента труда и социальной защиты города Москвы, принято решение рекомендовать органам опеки пересмотреть вопрос отстранения опекуна от обязанностей по уходу за ребенком, а право управления имуществом мальчика передать органам опеки и попечительства", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сейчас ребенок находится со своей бабушкой. Однако, учитывая решение суда, "специалистам предстоит решить еще ряд процессуальных вопросов, что позволит мальчику проживать и воспитываться в родной семье на законных основаниях".