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РИА Новости

Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком

18:01 06.11.2019
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© Fotolia / KhorzhevskaРебенок держит за руку взрослого
Ребенок держит за руку взрослого
© Fotolia / Khorzhevska
ОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла жительнице Москвы вернуть право опеки над шестилетним внуком, которого она была лишена решением суда после заявления органов опеки о нарушении прав ребенка.
В октябре сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ситуацию с пенсионеркой в Москве, которую лишили права опеки над внучатым племянником за то, что она сдала его квартиру.
Отмечалось, что пенсионерку, которая воспитывает внучатного племянника, лишили права опеки из-за того, что она сдала в аренду квартиру ребенка по заниженной цене, не согласовав эту процедуру в установленном порядке. В сюжете СМИ женщина поясняла, что хотела получить деньги для оплаты коммунальных услуг. Тем не менее, было принято решение об изъятии ребенка из-под опеки, несмотря на то, что претензий к воспитанию и уходу за ним нет.
Согласно сообщению пресс-службы детского омбудсмена, 31 октября по данному вопросу состоялось заседание рабочей группы с участием представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, специалистов органов опеки и попечительства, представителей Департамента труда и соцзащиты Москвы, правозащитных организаций, сообщества приемных семей и психологов.
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"При содействии детского омбудсмена и Департамента труда и социальной защиты города Москвы, принято решение рекомендовать органам опеки пересмотреть вопрос отстранения опекуна от обязанностей по уходу за ребенком, а право управления имуществом мальчика передать органам опеки и попечительства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас ребенок находится со своей бабушкой. Однако, учитывая решение суда, "специалистам предстоит решить еще ряд процессуальных вопросов, что позволит мальчику проживать и воспитываться в родной семье на законных основаниях".

Меня с самого начала поразила эта история – получается, что у органов опеки есть вопросы к порядку ведения бабушкой хозяйственной деятельности, а в итоге – наказанным оказался ребенок. Мальчик привязан к своей бабушке, для него она сейчас самый родной и близкий человек. Органы опеки, конечно, поспешили, и теперь отменить это решение можно только через суд апелляционной инстанции. Мы будем следить за этой ситуацией, уверена, что все разрешится благополучно.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
уполномоченный при президенте России по правам ребенка
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияОбщество
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