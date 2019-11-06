Москва заключит контракты жизненного цикла на поставки медоборудования

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Москва намерена заключить контракты жизненного цикла (КЖЦ) на поставку медицинского оборудования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП) Александр Прохоров.

"Контракты жизненного цикла – это еще одно наше конкурентное преимущество. Сейчас у нас заключены такие контракты в сфере метрополитена и другого общественного транспорта, но мы очень активно работаем над контрактами жизненного цикла, связанными с поставками медицинского оборудования", - сообщил глава департамента на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Как уточнил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, Москва масштабно закупала медицинское оборудование в 2010-2012 годах, и сейчас это оборудование морально устаревает.

"Поэтому в самой ближайшей перспективе мы постараемся внедрить механизм КЖЦ в закупки для системы здравоохранения, которую город активно развивает. В рамках закупки сложного медоборудования, жизненный цикл которого от 8 до 12 лет, мы будет привлекать напрямую производителей, чтобы они обновляли программное обеспечение и были ответственны за то, чтобы это оборудование всегда было готово к использованию", - сказал Кострома.

По его словам, за период с 2013 года по текущий момент городом заключено контрактов жизненного цикла на сумму чуть менее 500 миллиардов рублей.

Кострома пояснил, что механизм контрактов жизненного цикла состоит в том, что производитель поставляет товар для городских нужд с обязательством обслуживания в течение всего жизненного цикла этого товара.

"Такие контракты выгодны как городу, так и поставщику. Город получает качественный продукт, ведь производитель сам заинтересован в качестве товара, так как обязан его в дальнейшем обслуживать. Поставщик же получает долгосрочную загрузку своих мощностей и возможность создания сервисных производств, благодаря чему он может предложить городу гораздо более выгодные цены", - сказал чиновник.

По его словам, яркий пример действия КЖЦ – московское метро, куда "Трансмашхолдинг" поставляет вагоны, а затем в течение 30 лет их обслуживает. Такие контракты заключены и для наземного транспорта – это трамваи и инновационные электробусы, которые имеют 15-летний цикл.